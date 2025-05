Rožman: Prije tjedan dana smo se spašavali ostanka, ne opterećujemo se s Europom

Podijeli :

NK Osijek

Trener Osijeka Simon Rožman na konferenciji za medije osvrnuo se na današnju pobjedu.

Podsjetimo, Bijelo-plavi su napravili ogroman posao u Koprivnici gdje su uzeli tri boda protiv Slaven Belupa pobjedom 4:1.

“Čestitke igračima, velika pobjeda za nas u ovom dijelu sezone. Znamo protiv koga smo igrali. Bila je jako dobra priprema, sve što smo htjeli smo odradili na pravi način. Ima još crnih rupa, ali zabiti četiri gola Slavenu nije mala stvar, pogotovo sam prvim poluvremenom jako zadovoljan. Prije manje od mjesec dana smo ispali ovdje u Kupu, kada to usporedimo s današnjom situacijom, razlika je velika.”

Slovenac se osvrnuo i na borbu za Europu…

“Iskreno, nismo puno o tome razmišljali. Prije tjedan dana smo se spašavali ostanka, a sada je obratno. Nećemo se opterećivati, pogotovo jer moramo čekati da nas rezultati pogode. Kada se sjetim trenutaka prije utakmice s Rijekom, usporedim lica igrača tada i danas, velika je razlika i na to sam jako ponosan.”

Klub je pronašao novog sportskog direktora – Alena Petrovića.

“Otkad sam došao u klub, rečeno mi je da se traži sportski direktor. Tražio sam kompetentnog čovjeka, pokazao je da ima CV koji je vrijedan ove pozicije, a uz to i diše za grad. To je pobjeda ove uprave. Veselim se suradnji s njim, on je pravi čovjek za Osijek.”