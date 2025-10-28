Rožman je bivši, a na klupu Osijeka stiže Sopić?

Podijeli :

Simon Rožman uskoro bi trebao napustiti klupu Osijeka. Razlog za to su brojni loši rezultati na klupi bijelo-plavih.

Slavonski prvoligaš je u novu sezonu ušao s velikim ambicijama i najavama borbe za sam vrh, ali je realnost na terenu bila potpuno drugačija – samo devet osvojenih bodova u 11 utakmica i dijeljenje posljednjeg mjesta s Vukovarom.

Kako doznaje tportal, Rožman je već bivši, a trebao bi ga zamijeniti bivši trener Rudeša, Rijeke i Gorice Željko Sopić. On je imao kratku avanturu u poljskom Widzew Lodzu, a sada je spreman za povratak u hrvatski nogomet.