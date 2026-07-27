Ronael Pierre-Gabriel i službeno napustio Dinamo, ima novi klub

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xEibner-Pressefoto Memmlerx EP_MMR via Guliver

Ronael Pierre-Gabriel ovog je ljeta i službeno napustio Dinamo.

Francuski branič karijeru nastavlja u grčkom prvoligašu Volosu. S Volosom je potpisao jednogodišnji ugovor, koji uključuje i opciju produljenja suradnje na dodatnu sezonu.

“PAE Volos najavljuje dolazak 28-godišnjeg francuskog desnog beka Ronaëla Pierrea-Gabriela. Nakon što je prošao potrebne liječničke i tehničke preglede, potpisao je ugovor s Volosom i naknadno otišao u Nizozemsku, kako bi se integrirao u ostatak momčadi i pratio osnovnu fazu priprema momčadi.

Ronaël Pierre-Gabriel posljednjih godinu i pol godina nastupao je za zagrebački Dinamo, zabilježivši 53 nastupa u svim natjecanjima, dok je u prošlosti nosio dres velikih europskih klubova poput Nantesa, Mainza, Espérancea, Strasbourga, Bresta, Monaca i Saint Etiennea. Igrao je za mlade francuske reprezentacije. Volos želi dobrodošlicu Pierre-Gabrielu u svoju obitelj.”