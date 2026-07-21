Romano: Rijeka je prodala stopera u Torino

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HMBxMedia xHeikoxBecker via Guliver

Poznati talijanski insajder za transfere, Fabrizio Romano, objavio je novu vijest s nogometne tržnice vezanu uz igrača iz HNL-a.

Prema pisanju stručnjaka za transfere, mladi 19-godišnji stoper Luka Tomić napušta Rijeku te karijeru nastavlja u talijanskom Torinu.

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Tomić na Apeninski poluotok stiže kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s klubom s Rujevice. S Bikovima bi trebao potpisati višegodišnji ugovor te napraviti velika vrata prema jednoj od najjačih liga svijeta.

Talijani za mladića imaju jasan plan razvoja – u početku će nastupati za juniorsku momčad Torina (Primaveru), gdje bi se kroz natjecanje trebao prilagoditi talijanskom nogometu i nametnuti za ulazak u prvu momčad Serie A.