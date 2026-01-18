Romano otkrio da bi transfer Mlačića u Inter mogao propasti: ‘Razgovori su blokirani’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Najpouzdaniji stručnjak za transfere Fabrizio Romano otkrio je što se događa s Branimirom Mlačićem i Interom.

Transfer Branimira Mlačića u Inter, koji se činio gotovo dogovorenim, sada je vrlo upitan. Novosti o razlozima zastoja donio je stručnjak za transfere Fabrizio Romano.

Romano je otkrio zašto je došlo do preokreta u poslu za koji je donedavno i sam tvrdio da je na pragu realizacije.

Inter nije zadovoljan činjenicom da je igrač odabrao novog menadžera nakon što je usmeno postignut dogovor između klubova. Čekalo se da se usuglase Inter i 18-godišnji stoper, no to se još nije dogodilo, a ulazak nove agencije u priču usporava situaciju.

Milanski velikan ne želi biti drugi Mlačićev izbor i neće dugo ostati za pregovaračkim stolom.

“Mislim da bi posao mogao propasti s obzirom na to da im se nije svidio razvoj događaja. Način i trenutak odabira novog zastupnika iznenadili su Inter. Razgovori su blokirani i mislim da bi mogli definitivno propasti”, istaknuo je Romano.

Talentirani stoper Hajduka potpisao je ugovor s agencijom Lian Sport Group.