Romano: Hajduk je prodao Mlačića u Serie A

Branimir Mlačić (18) uskoro će postati novi igrač talijanskog prvoligaša Udinesea, potvrdio je najpouzdaniji nogometni insajder Fabrizio Romano.
“Sve je dogovoreno između svih strana za braniča kojeg je željelo nekoliko klubova, uključujući Inter. Udinese je dogovorio uvjete s Hajdukom nakon što je posao na strani igrača već bio riješen, liječnički pregled je sljedeći na redu. Hrvatski stoper igrat će u Serie A”, piše Romano.
Hajduk će za Branimira Mlačića dobiti 5,5 milijuna eura odštete, a 18-godišnjaka u Udineseu čeka ugovor na pet godina.
