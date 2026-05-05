Rog nakon samo dva nastupa odlazi iz Lokomotive

Na Kajzericu je došao početkom ožujka, a ugovor mu istječe 30. lipnja.
Marko Rog s Lokomotivom potpisao je ugovor do kraja sezone, a taj ugovor neće biti produžen. Tako će Rog kao slobodan igrač ponovno potražiti novu sredinu.
Prema informacijama Indexa, ključni razlog takve odluke je njegovo fizičko stanje, koje trenutačno očito nije na razini potrebnoj za zahtjeve trenera Nikice Jelavića i ritam hrvatskog nogometa.
Rog je u dresu Lokomotive upisao samo dva nastupa, oba ulaskom s klupe. Prvih deset minuta dobio je početkom ožujka u remiju 1:1 protiv Varaždina, a otprilike tjedan dana kasnije odigrao je još deset minuta u porazu 1:2 od Hajduka. U posljednje vrijeme više nije bio ni u zapisniku trenera Jelavića.
