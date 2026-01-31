Robert Mudražija napustio Dinamo: ‘Konkurencija i naš sustav nisu bili na njegovoj strani’

31. sij 2026
Mario Beljo/ GNK Dinamo

Robert Mudražija plavi će dres zamijeniti žuto-zelenim i karijeru nastaviti na Cipru, u redovima AEK-a iz Larnace.

“U ovo kratko vrijeme, Mudri je svojim radom i ponašanjem pokazao koliko voli Dinamo i zahvalni smo mu na svemu. Velika konkurencija i naš sustav igre nisu bili na njegovoj strani. AEK-u i Robertu želimo sve najbolje u novoj nogometnoj avanturi”, izjavio je ovom prigodom predsjednik GNK Dinamo Zvonimir Boban.

Mudražija je za Dinamo upisao tek pet HNL nastupa dok je po tri puta nastupio u hrvatskom Kupu te u Europa ligi. U Dinamo je došao nakon sjajnog razdoblja u drugom zagrebačkom klubu Lokomotivi.

