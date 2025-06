Ristovski: Priče o senatorima nemaju veze s vezom, a Zajec mi je obećao ugovor

Podijeli :

080A7062 via Guliver

Sada već bivši igrač Dinama, Stefan Ristovski, otkrio je razmišljanja i nepoznate detalje iz vremena u maksimirskom klubu.

Ristovski se javio iz Grčke.

“Dinamo mi je najdraži klub u karijeri. Bez dvojbi. Jednostavno, osjećam ga u sebi i tako će uvijek biti. Ostavio sam pet najboljih godina svoje karijere u Maksimiru, moja obitelj je uživala u Zagrebu, i sigurno da mi je rastanak bio težak – kao što je sigurno da će plava boja uvijek teći mojim venama”, rekao je Ristovski za Germanijak.

POVEZANO Jedan od senatora ne napušta Dinamo, Boban dogovorio njegov ostanak VIDEO / Kovačević: Dinamo su napustile klupske legende, ali prezadovoljan sam pojačanjima

Otkrio je kako mu je Velimir Zajec rekao da će potpisati novi ugovor.

“Zapravo, takav je i bio dogovor početkom godine. Vraćali smo se s jednog putovanja, a Velimir Zajec mi je na aerodromu rekao da ne brinem, da ćemo potpisati novi ugovor. Mislio sam da je to gotova stvar, ali, kao i uvijek, dok nemaš nešto na papiru – ništa nije sigurno. Ubrzo je Marić dobio pedalu, a stvari u klubu počele su se mijenjati. Osjetio sam kuda to vodi, pa sam onda razgovarao s Manenicom i jasno mu rekao: ‘Bez obzira na sve, ako odlučite da ne nastavljamo zajedno, želim da si pružimo ruku i da rastanak bude gospodski. Dinamo je veliki klub, ovdje sam bio jedan od kapetana, emocije će uvijek biti jake i ne pristajem na ništa manje od časnog rastanka.”

Do zadnjeg trena se nadao da će se klub predomisliti. Sa Zvonimirom Bobanom nije na kraju pričao o novom ugovoru.

“Trebali smo se naći, ali ja sam otišao u Makedoniju. Sve mi se skupilo u jednom trenutku i trebao sam odmak da stvari sjednu na svoje mjesto. Ne volim rastanke, a čitav život se od nekoga rastajem.”

Najavio je i dolazak na Sjever.

“Bila je to jaka veza. Znaš, navijače ne možeš prevariti. Oni te odmah prepoznaju. Nisam se htio nametati, ali valjda su u meni prepoznali taj pristup i odanost koju sam davao Dinamu. Ajmo reći da se dogodila ljubav na prvi pogled. Jedna spontana priča koja me ispunila. Po karakteru sam emotivac i ono što mi se dogodilo s navijačima Dinama trajat će cijeli život. Uvijek ću biti s njima i obećao sam na odlasku da ću se jednom popeti s njima na Sjever i vidjeti s druge strane kako to izgleda. Već se veselim tom spektaklu.”

Pričao je i o ‘senatorima’.

“Ta senatorska soba… Aki, Petko, Mišić, Zagi. Livi dok je bio tamo. Pjaca, Rog. Ispada da tko god je bio tamo – dobio je pedalu iz kluba. Ha, ha, ha,” smije se Ristovski, ali odmah dodaje:

“Šalu na stranu, promijenio sam u karijeri dosta svlačionica, ali tvrdim da nijedna nije imala tu kemiju kakvu je imala ova Dinamova. Iz te naše sobe proizašla su kumstva, prijateljstva za cijeli život…”

O ‘pušačkoj sobi’ kaže:

“Ma čitao sam i slušao o tome. Bili smo im trn u oku pa su tražili razloge. Prije svega mediji. A ti si, znaš, i sam bio dio te sobe pa znaš o čemu pričam, i da te priče nemaju veze s vezom”, kaže Ristovski pa dodaje:

“Jel bilo trzavica? Ponekad ih je bilo, ali to nas je činilo boljima i jačima. I bili smo ravnopravni, nikada nismo zauzimali strane. Glupost je da smo utjecali na izbore i promjene trenera. Ok, bili smo jaki karakteri, ali da bi bio trener kluba kao što je Dinamo – moraš znati nositi se s jakim karakterima. Tako je i u Realu, Cityju, PSG-u… Uglavnom, iz te sobe prvo je izlazila samokritika. Prvo smo među sobom rješavali stvari, a prema van smo išli iskreno sa svima. Gledali smo što je dobro za Dinamo i to je bio jedini argument kojim smo se vodili. Do zadnjeg dana. Ponavljam, odlazimo čista obraza i punog srca.”