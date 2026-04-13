Ristovski otkrio kako ga je bjegunac Mamić doveo u Dinamo: ‘Kaže on kakav AEK, znaš što smo mi za AEK…’

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Makedonski reprezentativac Stefan Ristovski dao je izjavu za Vijesti.ba u kojoj je opisao svoj transfer iz lisabonskog Sportinga u Dinamo kojeg je odradio 2021.

Ristovski je spomenuo bjegunca od hrvatskog pravosuđa Zdravka Mamića koji je bio ključna figura obavljenog transfera.

POVEZANO Kovačević otkrio dobre vijesti za navijače Dinama: Livaković, Bennacer i Vinlof uskoro na terenu!

“Gospodin Zdravko je sve dogovorio. Ja sam bio u Sportingu, nešto su se zakomplicirale neke stvari i morao sam da idem, da tražim rješenja. Ali imao sam još dvije godine ugovora. Ja sam, s mojim menadžerom dogovorio da idemo, da tražimo transfer, ne posudbu, ali nitko nije htio da plati. Nitko, nema šanse!”, prisjetio se Ristovski pa nastavio:

“Ja ostanem još šest mjeseci u Sportingu, ali nisam u kadru, nego samo treniram i igram za reprezentaciju. Tako dolazi zimski prelazni rok, još tri dana ostaje do kraja. Ja dajem riječ AEK-u iz Grčke da dolazim na posudbu, a kako je Mamić saznao, ne znam…”

Cijeli proces je Mamić vodio dok je već pobjegao u BiH.

“I zove me Mamić, kaže: ‘Bi li ti volio doći kod nas?’ I ja rekoh, pa naravno. Kaže, prvi avion i odmah dolazi, a ja kažem, pa šefe, dao sam riječ AEK-u. Kakav AEK, pa znaš što smo mi za AEK… Čovjek je riješio transfer za 24 sata”, rekao je Ristovski.