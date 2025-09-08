Rijeka zbog posjeta papi odgodila Kup susret s četvrtoligašem

Podijeli :

RyanxByrnex via Guliver

Aktualni prvak Hrvatske i osvajač SuperSport Kupa, NK Rijeka, ovoga je tjedna trebao odigrati dvoboj drugog kola protiv NK Maksimira na Rujevici. No susret je odgođen jer je klub dogovorio posjet papi Lavu u Vatikanu.

“Prije dva mjeseca uspjeli smo dogovoriti da Rijeka postane prvi hrvatski klub koji će posjetiti novog papu. Do njega nije lako doći, a najviše nam je pomogao Zlatko Dalić. U tom trenutku nismo znali raspored Kupa, ali kada se dobije termin iz Vatikana, tu nema puno izbora.

Poklopilo se da je to baš dan kada smo trebali igrati protiv Maksimira. Budući da policija tamo ne bi mogla osigurati utakmicu, a igralište je specifično i zbog dolaska naših navijača, zamoljeni smo da nađemo drugo rješenje. Pristali smo i dogovorili da se igra u Rijeci u novom terminu”, izjavio je za Radio Rijeku sportski direktor Darko Raić-Sudar.

Rijeka će pritom biti oslabljena jer nekoliko igrača nedostaje zbog reprezentativnih obveza, među njima i Toni Fruk, koji je nedavno debitirao za hrvatsku reprezentaciju. Novi termin utakmice između Maksimira i Rijeke zakazan je za srijedu, 17. rujna na Rujevici.