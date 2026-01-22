Rijeka završila još jedan transfer ove zime, stigao lijevi bek

Podijeli :

HNK Rijeka

Na Rujevicu je stigao novi igrač.

Dimitri Legbo, 24-godišnji lijevi bek i krilo, novi je igrač Rijeke. Legbo u Rijeku dolazi kao slobodan igrač, a našem je klubu potpisao vjernost do 2028. godine s opcijom za dodatnih godinu dana. Posljednji je angažman imao u finskom prvoligašu Inter Turku.

Riječ je o prvom igraču iz Obale Bjelokosti koji je potpisao ugovor s Rijekom, a u domovini je imao i prve seniorske minute u dresu Abidjana. Od 2021. do 2023. je igrao za Ararat Yerevan, do je od 2023. do 2025. nastupao za Inter Turku.

Upravo u Inter Turku, gdje je u jednom periodu radio s Ramirom Munozom, pomoćnim trenerom Victora Sancheza, ostavio je najdublji trag, za ovaj finski klub odigrao je 99 utakmica uz 17 postignutih golova i osam asistencija te u njihovom dresu dva puta osvojio Kup Finske.