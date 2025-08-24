UŽIVO

RIJEKA – VARAŽDIN (OD 21:00) Na krilima pobjede protiv PAOK-a Riječani dočekuju Varaždin

Rijeka i Varaždin u 21 sat zaključuju četvrto kolo HNL-a na Rujevici. Domaća momčad je u međutjednu porazila PAOK s 1:0 te Varaždin dočekuju u dobrom raspoloženju. Varaždinci su prošlo kolo remizirali s Osijekom te su i dalje bez pobjede u novoj sezoni HNL-a.

Što kažu treneri prije utakmic?

Radomir Đalović je utakmicu s Varaždinom najavio uz osvrt na PAOK. 

Nikola Šafarić rekao je kako će njegova ekipa trebati biti hrabra.

Izostanci kod obje ekipe

Radomir Đalović u utakmicu ulazi bez Dejana Petroviča dok kod Varaždina nema suspendrianog Antonija Boršića, ozlijeđenog Petra Bočkaja, a za susret su upitni Lamine Ba, Luka Mamić i Matej Vuk. 

Tko sudi?

Sudac utakmice je Splićanin Ante Terzić.

