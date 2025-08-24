RIJEKA – VARAŽDIN (OD 21:00) Na krilima pobjede protiv PAOK-a Riječani dočekuju Varaždin

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Rijeka i Varaždin u 21 sat zaključuju četvrto kolo HNL-a na Rujevici. Domaća momčad je u međutjednu porazila PAOK s 1:0 te Varaždin dočekuju u dobrom raspoloženju. Varaždinci su prošlo kolo remizirali s Osijekom te su i dalje bez pobjede u novoj sezoni HNL-a.