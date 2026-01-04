Rijeka u Dinamu pronašla prvo zimsko pojačanje?

Podijeli :

xArturxStabulnieksx via Guliver

Momčad s Rujevice bi uoči zimskih priprema mogla dovesti pojačanje za nastavak sezone.

Prema informacijama SN, Rijeka bi mogla već na početku priprema predstaviti Gruzijca Tornike Morčiladzea.

Krilni napadač u posljednjoj je sezoni za Dinamo iz Tbilisija odigrao 30 utakmica te postigao 12 pogodaka uz jednu asistenciju te se time smjestio među istaknutije mlade ofenzivce na gruzijskoj sceni.

Rijeka je za njega pripremila ugovor na dvije i pol godine, uz opciju produljenja, što pokazuje da 23-godišnjeg Gruzijca vide kao više od privremenog rješenja.