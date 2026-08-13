Rijeka talentiranog vratara poslala na posudbu u Prvu NL

Sredinom srpnja Rijeka je službeno objavila dovođenje talentiranog vratara Maroja Kostopeča iz zagrebačke Lokomotive.
Međutim, na Rujevici se neće dugo zadržati. Tamo su prva dva izbora Igor Vekić i Aleksa Todorović, pa su u klubu su odlučili Kostopeča poslati u Karlovac 1919 na kaljenje.
“Maroje Kostopeč novi je vratar NK Karlovac 1919! U plavo-bijele redove na posudbu iz HNK Rijeke stiže mladi hrvatski reprezentativac koji iza sebe ima odlično ljeto s U19 reprezentacijom. Kostopeč je s hrvatskom U19 reprezentacijom ovog ljeta stigao do polufinala Europskog prvenstva, na kojem se svojim nastupima pokazao kao jedan od važnih igrača reprezentacije, a branio je i u polufinalnom susretu protiv Španjolske.
Nakon odličnog nastupa na europskoj smotri, 19-godišnji vratar sada nastavlja svoj razvoj u seniorskom nogometu, a svoje prve ozbiljnije seniorske minute tražit će upravo u plavo-bijelom dresu. Maroje, dobrodošao u Karlovac!”, objavio je klub koji će s punim pravom ciljati na pozicije u vrhu Prve nogometne lige.
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