Rijeka talentiranog vratara poslala na posudbu u Prvu NL

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Cody Froggatt Sportimage via Guliver

Sredinom srpnja Rijeka je službeno objavila dovođenje talentiranog vratara Maroja Kostopeča iz zagrebačke Lokomotive.

Međutim, na Rujevici se neće dugo zadržati. Tamo su prva dva izbora Igor Vekić i Aleksa Todorović, pa su u klubu su odlučili Kostopeča poslati u Karlovac 1919 na kaljenje.

“Maroje Kostopeč novi je vratar NK Karlovac 1919! U plavo-bijele redove na posudbu iz HNK Rijeke stiže mladi hrvatski reprezentativac koji iza sebe ima odlično ljeto s U19 reprezentacijom. Kostopeč je s hrvatskom U19 reprezentacijom ovog ljeta stigao do polufinala Europskog prvenstva, na kojem se svojim nastupima pokazao kao jedan od važnih igrača reprezentacije, a branio je i u polufinalnom susretu protiv Španjolske.

Nakon odličnog nastupa na europskoj smotri, 19-godišnji vratar sada nastavlja svoj razvoj u seniorskom nogometu, a svoje prve ozbiljnije seniorske minute tražit će upravo u plavo-bijelom dresu. Maroje, dobrodošao u Karlovac!”, objavio je klub koji će s punim pravom ciljati na pozicije u vrhu Prve nogometne lige.