Rijeka srušila Radomlje za savršen učinak uoči Europe

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HMBxMedia xHeikoxBecker via Guliver

Nogometaši Rijeke pobjedom su zaključili svoj boravak na pripremama u Sloveniji.

Izabranici Matjaža Keka u posljednjoj su pripremnoj provjeri svladali domaće Radomlje rezultatom 2:0, pokazavši vrlo dobro izdanje u prvom i nešto mirnije poluvrijeme u nastavku utakmice.

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Za Bijele je ovo bila odlična i čvrsta provjera uoči prve službene utakmice u europskim kvalifikacijama, koja ih očekuje 23. srpnja protiv boljeg iz ogleda Derry Cityja i CSKA Sofije.

Riječani su se od samog početka nametnuli kvalitetom protiv prošlosezonskog prvoligaša. Unatoč osjetnom umoru i nedostatku svježine u završnoj trećini, pritisak se isplatio u 31. minuti. Amer Gojak je oštro ubacio iz kuta s lijeve strane, a najviši u skoku bio je Barco koji glavom šalje loptu u suprotni kut za vodstvo od 1:0. Prije toga zapažene su prigode promašivali Devetak, Gojak i Adu-Adjei, dok su se domaćini uglavnom branili u niskom bloku i igrali na rubu kartona.

U drugom dijelu ritam utakmice donekle se razvodnio zbog velikog broja zamjena s obje strane. Ipak, uzbuđenja nije nedostajalo u samoj završnici. Prvo je vratar Todorović u 84. minuti sjajnim obranama iz blizine spasio Rijeku od izjednačenja, a kazna za domaće stigla je već u idućem napadu. Jurić je probio lijevu stranu i idealno centrirao na drugu vratnicu, gdje je spreman čekao Puljić i mirno poentirao za konačnih 2:0.

Riječka ekspedicija u ponedjeljak nastavlja s radom na Rujevici, gdje ulazi u završnu fazu brušenja forme za europske izazove.