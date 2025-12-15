Rijeka sprema veliki transfer, u HNL vraćaju bivšeg hajdukovca?

Podijeli :

via Guliver

Aktualni prvak Hrvatske priprema se za nadolazeći prijelazni rok.

U siječnju se očekuje odlazak Tonija Fruka, no Damir Mišković priprema teren i za nova pojačanja.

Germanijak piše kako Rijeka razmatra povratak Marina Ljubičića u HNL. Bivši napadač Hajduka, 23-godišnjak, prije godinu dana je iz LASK-a preselio u Union Berlin u transferu vrijednom oko 4,5 milijuna eura, no u Njemačkoj zasad nema značajnu ulogu.

Ove sezone još uvijek nije upisao niti jednu minutu na terenu – ponekad je među pričuvama, a ponekad utakmice prati s tribina. Rijeka, koja je već imala uspjeha u oživljavanju karijera igrača pristiglih iz Bundeslige, planira tijekom zime pokušati dogovoriti njegov dolazak iz Berlina te tako vratiti nekadašnjeg mladog hrvatskog reprezentativca u domaće prvenstvo.