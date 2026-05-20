Rijeka sprema hvalevrijednu akciju, Armada poručuje: ‘Ne utrčavajte u teren i ne tražite dresove’

Robert Zoric Sports Press Photo via Guliver

Sprema se hvalevrijedna akcija na Rujevici.

Nakon što Rijeka odigra posljednju utakmicu s Goricom, sve dresove s utakmicom poklonit će Armadi, a onda će navijači organizirati humanitarnu aukciju.

“Nakon posljednje utakmice sezone, koja će ujedno vrlo vjerojatno biti i posljednji zajednički nastup većine igrača generacije koja je na Kvarner donijela dva trofeja te ostvarila jedan od najvećih europskih uspjeha u povijesti kluba, HNK Rijeka poklonit će nam kompletnu garnituru dresova u kojima su igrači nastupili na toj utakmici.

Stoga ovim putem apeliramo na sve navijače da ne utrčavaju na teren i ne traže igrače dresove nakon završetka subotnje utakmice Rijeka – Gorica.

Navedeni dresovi bit će namijenjeni humanitarnoj aukciji pod nazivom: “POSLJEDNJI ZAJEDNIČKI NASTUP GENERACIJE PRVAKA“

Sav prihod od aukcije bit će doniran za izgradnju i uređenje dječjeg parka u sklopu Centra za pružanje usluga u zajednici Ivana Brlić-Mažuranić u Lovranu.

Centar za pružanje usluga u zajednici Ivana Brlić-Mažuranić javna je ustanova koja skrbi o djeci i mladima izvan vlastite obitelji, a uz to pruža i izvaninstitucijske usluge sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Statutu Centra.

Na humanitarnoj aukciji bit će ponuđeno 20 dresova koje su igrači nosili na utakmici protiv Gorice. Svaki dres bit će potpisan od strane igrača kojem pripada. Aukcija će se održavati online putem naših Facebook stranica.

Trajat će pet dana, a svakoga dana na aukciji će biti ponuđena četiri dresa. Aukcija započinje u nedjelju, 24. svibnja 2026. godine.

Pozivamo sve da prate naše stranice jer će sve informacije i pravila aukcije biti objavljeni uskoro. Pokažimo još jednom veliko riječko humanitarno srce i pritom osigurajmo sredstva za plemenit cilj, a ujedno i osvojite vrijedan dio uspomene na jednu od najuspješnijih generacija u povijesti HNK Rijeke”, poručila je Armada.