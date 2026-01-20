Rijeka slavila protiv Istre i skočila na treće mjesto HNL-a

U zaostaloj utakmici 17. kola HNL-a Rijeka je kao gost u Puli svladala Istru 1961 2:1.

Susret je 14. prosinca prekinut nakon 15 minuta igre pri rezultatu 1-1 zbog guste magle, a u utorak je nastavljen upravo od tog trenutka. Prije 37 dana domaći su poveli golom Salima Faga Lawala (5), a poravnao je Luka Menalo (9). U nastavku strijelci su bili daleko slabije raspoloženi, a tri boda Rijeci osigurao je Dantas (75-11m) iz kaznenog udarca.

Gledatelji u Puli tijekom 75 minuta vidjeli su malo kvalitetnog nogometa, a ključni se trenutak dogodio 20-ak minuta prije posljednjeg sučevog zvižduka. Gruzijca Morčiladzea, koji u je u Rijeku stigao prije nekoliko dana, u svom je kaznenom prostoru prekršajem zaustavio Kadušić, sudac Čulina pokazao je na bijelu točku, a siguran izvođač najstrože kazne bio je Dantas.

Ovom pobjedom Rijeka je skočila na treće mjesto ljestvice sa 27 bodova, jednim više od četvrte Istre 1961 i petog Slavena Belupa.

Na vrhu je Dinamo sa 38 bodova, jedan manje ima drugi Hajduk.