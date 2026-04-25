Rijeka rasprodala Rujevicu za Jadranski derbi s Hajdukom

Foto: Robert Matić / hajduk.hr

Najveći susret 32. kola SuperSport HNL-a odigrat će se na Rujevici, gdje Rijeka u nedjelju od 16 sati dočekuje Hajduk.

Riječ je o utakmici koja bi, u slučaju da Hajduk ne dođe do pobjede, mogla i matematički potvrditi povratak naslova prvaka Dinamu.

Ipak, dvoboj ima još veći značaj za Rijeku, koja vodi borbu za četvrtu poziciju i osiguravanje nastupa u europskim kvalifikacijama sljedeće sezone. Zbog toga i ne iznenađuje velik interes za ogled s velikim rivalom.

Iz kluba su putem službenih kanala objavili da su sve ulaznice za utakmicu rasprodane.

“Za nedjeljni susret s Hajdukom više nema dostupnih karata. Vidimo se na Rujevici – svi u bijelom”, poručili su iz Rijeke na društvenim mrežama.