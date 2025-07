Rijeka predstavila Kreilacha: ‘Na priču o financijama nismo potrošili ni sekunde’

Podijeli :

HNK Rijeka

Damir Kreilach se prije par dana vratio u klub gdje se sve počelo - u Rijeku. Na Kvarner dolazi nakon mnogobrojnih sezona u MLS-u gdje je igrao za Real Salt Lake i Vancouver Whitecapse.

“Svi znamo kakav nam se igrač i čovjek vratio. I odmah to opet potvrdio. Jer Damir Kreilach će za Rijeku igrati gotovo besplatno, za minimalac. Na priču o financijama nismo potrošili ni sekunde. A sve smo dogovorili u jednoj minuti. Bit će svima na korist. I stožeru i suigračima i svima u klubu. Vratio se u svoj grad i svoj klub zato što je želio. To je tako kad te srce vuče. Zato i kažem da će Kreilach Rijeci biti od neprocjenjive koristi u svim klupskim segmentima”, rekao je Darko Raić Sudar, a onda je riječ dobio Kreilach.

“Sretan sam samim time što sam opet tu. Pa i da odigram samo pet minuta. Ne pada mi na pamet uzimati mjesto mlađim igračima. Ako se otvori prostor za 20-ak minuta za klub je bolje da uđe neki mladi igrač koji je budućnost Rijeke, kojem će tih 20 minuta značiti neopisivo puno.

Znam to, imao sam i ja 18, 19, 20… Druga je stvar što se osjećam uzbuđeno i ne mogu dočekati da u dresu s ovim grbom opet istrčim na teren. Ali nisam tu bitan ja, nego Rijeka. Do prije dva tjedna sam trenirao i igrao. No samo će Đale odlučiti kada ću i koliko ću igrati. A ta odluka bit će samo i jedino Rijeci na korist.

Prije tri godine me prvi put nazvao gospodin Mišković. I taj se kontakt održavao, ali uvijek sam imao ugovor. Sad se dogodilo ono što smo željeli i dogovorili smo se u par rečenica. Hvala predsjedniku, hvala Srećku Juričiću, Antoniniju Čulini, Radomiru Đaloviću, Darku Raiću Sudaru i svim navijačima.”, pričao je Kreilach.

Kasnije se iskusni veznjak koji će nositi broj 87 dotaknuo značaja Rijeke za njegov život i karijeru.