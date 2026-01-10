Rijeka potvrdila transfer, veznjak prešao u Varaždin

Podijeli :

IgorKupljenik Panoramic via Guliver

Aktualni prvak Hrvatske potvrdio je da Silvio Ilinković karijeru nastavlja u Varaždinu.

“Silvio Ilinković, 23-godišnji vezni igrač, karijeru će nastaviti u Varaždinu. Silviju zahvaljujemo na svemu što je dao klubu, s kojim je postao prvak Hrvatske i osvajač Kupa, te mu želimo puno uspjeha u nastavku karijere”, napisao je klub s Rujevice na društvenim mrežama.

Ilinković je u Rijeku stigao 2018. godine iz juniora Širokog Brijega, a igrao je na posudbama u Posušju i Zrinjskom. Ove je sezone kod Victora Sancheza upisao šest nastupa u svim natjecanjima i 219 minuta igre.

Klub napušta s jednim postignutim golom i dvije asistencije.