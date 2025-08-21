Rijeka otvara playoff Europske lige na Rujevici protiv PAOK-a

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Rijeka je pobjedom nad Shelbourneom s ukupnih 4:3 minimalno izborila ligašku fazu Konferencijske lige. Kako bi hrvatski prvak otišao u drugi rang, Europsku ligu, morat će biti bolji od PAOK-a u playoffu. Njihov prvi susret počet će u 20 sati i 45 minuta na Rujevici.

Hrvatski prvak u novu sezonu nije ušao najbolje. Ispali su od Ludogoreca u drugom pretkolu Lige prvaka da bi kasnije na jedvite jade porazili Slaven Belupo. Uslijedio im je potom remi sa Shelbourneom na Rujevici te s Osijekom na Opus Areni.

Utakmicu sezone odigrali su na Tolka Parku gdje je Ante Oreč u posljednjim minutama utakmice Rijeci osigurao ligašku fazu Konferencijske lige. Nakon toga su poraženi od Dinama, a sada im slijedi PAOK, poznanik iz 2021. godine.

Tada su s Grcima u playoffu Konferencijske lige. U prvoj utakmici je Rijeka vodila do samog kraja, a onda su Andrej Prskalo i Niko Galešić napravili grešku te je PAOK izvukao remi i onda u uzvratu na Rujevici s 2:0 osigurao prolaz u grupnu fazu.