Rijeka je napokon potvrdila: Matjaž Kek vratio se na klupu

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DeFodi535 via Guliver

Slovenski stručnjak Matjaž Kek novi je trener Rijeke, čime je i službeno potvrđen njegov povratak na Rujevicu.

Na ovoj funkciji naslijedit će španjolskog menadžera Víctora Sáncheza koji je krajem svibnja zaključio svoj mandat na klupi Rijeke. O povratku proslavljenog trenera nagađalo se proteklih tjedana, a sada je suradnja i službeno dogovorena.

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Matjaž Kek uživa izniman ugled u hrvatskom nogometu koji je izgradio tijekom svog prvog, iznimno uspješnog mandata na klupi Rijeke od veljače 2013. do listopada 2018. godine. U tom je razdoblju vodio momčad u 274 utakmice, pri čemu je upisao 165 pobjeda, 65 remija i 44 poraza. Najveći uspjeh ostvario je 2017. godine kada je s Riječanima prekinuo dugogodišnju dominaciju Dinama i osvojio povijesnu dvostruku krunu.

Uz taj povijesni uspjeh, u klupske je vitrine donio i trofej Kupa 2014. godine te nacionalni Superkup godinu dana kasnije. Iako se nakon odlaska s Kvarnera u medijima često spominjao u kontekstu preuzimanja Dinama i Hajduka, Kek se na koncu ipak odlučio za povratak na mjesto svog najvećeg klupskog uspjeha.

U bogatoj trenerskoj karijeri ovaj je strateg vodio i Maribor, Al-Ittihad te u dva navrata reprezentaciju Slovenije.

Napomenimo i kako se od Kekova odlaska 2018. godine na klupi Rijeke izmijenilo čak deset različitih trenera.

U proteklih osam godina momčad su vodili Igor Bišćan i Simon Rožman, koji su klubu donijeli trofeje Kupa 2019. i 2020. godine. Nakon njih na klupi su se izmijenili Goran Tomić, Dragan Tadić, Fausto Budicin i Serse Cosmi. Razdoblje rasta ponovno je pokrenuo Sergej Jakirović, a nakon njega momčad su vodili Željko Sopić te Radomir Đalović pod čijim je vodstvom Rijeka lani osvojila dvostruku krunu.

Posljednji u nizu trenera bio je Víctor Sánchez koji je s momčadi ostvario hvalevrijedan uspjeh osiguravši europsko proljeće nakon 46 godina čekanja, a stigao je i do finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa. Ipak, tek četvrto mjesto u domaćem prvenstvu uz značajan zaostatak od 33 boda za prvakom Dinamom uprava kluba ocijenila je nezadovoljavajućim.