Rijeka iz premierligaškog kluba partnera dovodi napadača

Rijeka je blizu dovođenja napadača iz engleskog Bournemoutha s kojim dijele istog vlasnika. Riječ je o Danielu Adu-Adjeiju, 20-godišnjem Englezu.

Kako prenosi Novi list, Ken Foley i njegovi predstavnici iz Black Knight Footballa i dalje provode detaljnu analizu HNK Rijeke, pa konačna odluka o kupnji hrvatskog prvaka od strane američkog milijardera još nije donesena. Stoga ne može se s potpunom sigurnošću reći da će transakcija zaista biti realizirana.

Ipak, postoje naznake da stvari idu u pozitivnom smjeru. Jedna od njih dogodila se protekle subote na Kvarneru. Riječ je o Danielu Adu-Adjeiju (20), engleskom napadaču koji je prošao pripreme s prvom momčadi Bournemoutha i zabio Evertonu. Sada je ‘navratio’ u Rijeku.

Uskoro bi Daniel Adu-Adjei trebao i službeno postati igrač Rijeke, dolazeći na posudbu iz Bournemoutha.

Ostaje za vidjeti radi li se o pravom pojačanju ili simboličnoj najavi potencijalne kupnje kluba – to će vrijeme pokazati, i za Adu-Adjeija i za buduću prodaju Rijeke.