Rijeka i Slaven remizirali u ljepotici kola, Jagušić ponovno zabio

U 19. kolu HNL-a Rijeka i Slaven Belupo odigrali su sjajnu utakmicu. Iako je Rijeka više od poluvremena igrala s igračem manje uspjeli su izvući bod u remiju 2:2.

Već u drugoj minuti zabio je Ilija Nestorovski za vodstvo Slaven Belupa. Do kraja poluvremena nije bilo pogodaka, ali je bilo važnih situacija. Najvažnija od svih bio je prekršaj Ante Majstorovića za izravni crveni karton.

Nije to usporilo momčad Victora Sancheza te je Rijeka u 66. minuti preko Merveila Ndockyta poravnala na 1:1. Međutim, i 82. minuti ponovno su Farmaceuti poveli, a strijelac je bio mladi Adriano Jagušić. Najveća zvijezda Slavena pogodila je za 2:1, ali ta prednost Slavena ponovno je kratko trajala.

Samo tri minute kasnije Tiago Dantas je pogodio za 2:2. Ispostavilo se da je to bio i posljednji pogodak na utakmici pa su se obje ekipe morale zadovoljiti s jednim bodom.

Rijeka je tako ostala na trećem mjestu dok je Slaven ovim bodom privremeno skočio na četvrto mjesto, posljednje koje vodi u europska natjecanja.