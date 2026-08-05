Rijeka dovela novog vratara: Pogledajte neobično predstavljanje

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HNK Rijeka

Slovenski reprezentativni vratar Igor Vekić novi je igrač HNK Rijeke, službeno je potvrdio riječki prvoligaš na svojoj mrežnoj stranici.

Vekić je s Riječanima dogovorio dvogodišnju suradnju uz mogućnost produljenja ugovora za dodatnih godinu dana. Riječ je o čuvaru mreže koji je dobro poznat aktualnom treneru Rijeke Matjažu Keku, s obzirom na to da su surađivali u slovenskoj izabranoj vrsti.

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U svojoj dosadašnjoj karijeri Vekić je branio boje slovenskog Brava, portugalskog Paços de Ferreire te danskoga Vejlea, čime donosi bogato međunarodno iskustvo u svlačionicu Bijelih.

Povodom službenog predstavljanja, riječki klub navijačima se obratio sljedećom porukom:

“Dolaskom na Rujevicu, Vekić će dodatno pojačati vratarsku konkurenciju Rijeke i donosi iskustvo igranja u više europskih liga, kao i natjecateljsku sigurnost koja će biti važna u izazovima koji slijede. Igore, dobro došao u Rijeku.”

Ljetno pojačanje Riječani su na svojim društvenim mrežama predstavili i uz šaljivi videozapis, čime je klupski marketinški tim na kreativan način poželio dobrodošlicu novom vrataru.