Rijeka dovela napadača iz Bundeslige!

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Imago Sports via Guliver

HNK Rijeka službeno je potvrdila dolazak novog pojačanja u napadačkom dijelu momčadi. Riječ je o 22-godišnjem njemačkom krilnom napadaču Yusufu Kabadayiju, koji na Rujevicu stiže iz bundesligaša Augsburga na jednogodišnju posudbu, uz opciju otkupa ugovora na kraju sezone.

Kabadayi se najbolje snalazi na poziciji lijevog krila, a odlikuju ga izražena brzina, snaga i agresivnost u igri jedan na jedan. Prošao je omladinsku školu minhenskog Bayerna, gdje je smatran jednim od najtalentiranijih igrača svoje generacije, dijeleći svlačionicu s imenima poput Jamala Musiale i Dinamovog Gabriela Vidovića.

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Nakon Bayerna, seniorsko je iskustvo stjecao u Schalkeu te u Augsburgu, koji ga je od Bavaraca otkupio za 900.000 eura. U Bundesligi je upisao pet nastupa te postigao pogodak u pobjedi protiv St. Paulija (3:1), i to na asistenciju hrvatskog reprezentativca Kristijana Jakića. Prošlu je sezonu odradio na posudbi u turskom prvoligašu Gaziantepu, gdje se vraćao u formu nakon ozljede koljena.

Nakon potpisa ugovora i službenog predstavljanja, mladonjemački nogometaš turskih korijena nije skrivao zadovoljstvo dolaskom na Kvarner.

“Prvi dojmovi su jako dobri i drago mi je što sam ovdje. Grad je prekrasan, stadion ima sjajnu atmosferu, a klub je iznimno dobro organiziran. Razgovori sa sportskim direktorom i trenerom bili su presudni u mojoj odluci jer vjerujem da je Rijeka prava sredina za moj daljnji razvoj. Volim napadati, driblati i kreirati prilike za suigrače te vjerujem da nas čeka vrlo uspješna sezona”, poručio je Kabadayi.