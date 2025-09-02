Rijeka dovela igrača iz Serie A: ‘On mi je rekao sve najbolje o klubu’

Podijeli :

HNK Rijeka

Rijeka je dovela novog igrača.

Samuele Vignato pojačao je konkurenciju u ofenzivnom dijelu riječke momčadi. Nakon Chieva i Monze, Rijeka je treći klub u njegovoj seniorskoj karijeri i prvi izvan Italije. Ipak, budući da je rođen u Veroni, nije otišao daleko od kuće.

“Već po dolasku u trening-kamp vidio sam da je riječ o odlično organiziranom klubu. Kamp je stvarno lijep i dojmovi su vrlo pozitivni”, rekao je Samuele Vignato.

Igrač ponikao u Chievu brzo je došao na radar ambiciozne Monze u koju ga je doveo Adriano Galliani, jedan od tvoraca najjačeg Milana u povijesti.

“Počeo sam kao dijete u Chievu, koji je, nažalost, propao. U Monzu me pozvao Galliani kojem se ne može reći ne. Tamo sam proveo četiri godine, izborio Serie A i sada sam u Rijeci kako bih pomogao ostvariti ciljeve u Konferencijskoj ligi, prvenstvu i Kupu.”

Vignato je doveden kao lijevo krilo, ali može igrati i na poziciji druge špice.

“Lijevo krilo ili druga špica? To su pozicije koje mi odgovaraju. Dešnjak sam, nadam se da ću svojom brzinom i driblingom pomoći momčadi kroz golove i asistencije.”

Dovesti igrača iz Serie A u HNL veliki je izazov, ali osim infrastrukture i klupskih ambicija, odluku su olakšale i riječi bivšeg suigrača koji je nosio dres Rijeke.

“Nazvao sam Mirka Marića koji mi je rekao sve najbolje o Rijeci. Igrao je ovdje, rekao je da se osjećao odlično, da mu je bilo kao kod kuće i da će ti svi uvijek pomoći ako što zatreba”, zaključio je Samuele Vignato.