Rijeka dogovorila dolazak dva igrača, sportski direktor otkrio o kome se radi

Momčad Rijeke danas je započela s pripremama za nastavak sezone, a uoči prvog treninga su se novinarima obratili trener Victor Sanchez i sportski direktor Darko Raić Sudar.

Prvi se prisutnima obratio trener.

“Na početku želim svima sve najbolje u 2026. godini. Izgleda kao da sam jučer sjedili ovdje, pauza je dobro došla i brzo je prošla. Ovo je bila prilika da provedemo malo vremena s obitelji i prijateljima i odmorimo se. Radili smo svakog dana analizirajući tržište, čeka nas veliki posao, klubovi moraju biti spremni reagirati i napraviti kvalitetne poteze,. Sada energiju usmjeravamo na rad i pripreme”, rekao je te nastavio o vremenskim uvjetima:

“Dočekao nas je snijeg, jučer smo se malo šalili – nogomet se vraća, a s nogometom se vraćaju i problemi.

To je mali problem za ove prve dane, ali očekujemo da ćemo provesti plan bez većih poteškoća. Danas, a možda i sutra, trenirat ćemo na umjetnoj travi. Nadamo se da će nam vrijeme dopustiti da očistimo prirodnu travu i da ćemo je u sljedećim danima ponovno koristiti. To je naš život i mi u tome uživamo. Uživamo u ovom okruženju.

Tako da je vrijeme za opuštanje završilo onog trenutka kad se nogomet vrati. Hladnoća nam nije problem. Vjetar nam nije problem. Kiša nam nije problem. To sam naučio prije mnogo godina igrajući na sjeverozapadu Španjolske, u La Coruñi – vrijeme je tamo vrlo slično ovome ovdje”.

Promjene u prijelaznom roku

Sanchez se osvrnuo i na prijelazni rok:

“Za mene je važniji idealan mentalitet nego idealan broj. Možete imati bilo koji broj igrača. Možda mislite da je optimalno imati oko dvadeseta igrača. No, najvažniji je mentalitet. Ako 30 igrača ima jasan, pozitivan i fokusiran način razmišljanja, to je savršeno. Ako 20 igrača nema pravi mentalitet, to nije dobro. Zato mi je važnije raditi na tome. A broj je ionako teško kontrolirati jer ovisimo i o pravilima tržišta i o kretanjima na tržištu.

Nogometni kalendar je uvijek težak. Iza nas je razdoblje koje je bilo izuzetno zahtjevno od samog početka sezone. Pripreme, Europa, odmah domaće prvenstvo, plus kup – bez odmora, bez ijednog punog tjedna u mnogim mjesecima. Kraj godine donio nam je devet utakmica u četiri tjedna u prosincu. Uz probleme s gripom i poteškoće na nekim pozicijama, nismo mogli dati odmor nekim igračima.

Ali to je nogomet, to je naš život. Kao što smo rekli, moramo se prilagoditi. Idemo utakmicu po utakmicu, puni energije i samopouzdanja. Imam osjećaj da sada, ulaskom u 2026., pred nama stoji veliki izazov jer je 2025. možda bila najbolja godina u povijesti Rijeke”, rekao je.

Tko dolazi u Rijeku?

Sportski direktor Raić Sudar je otkrio i s kojim igračima je sve dogovoreno:

“Prijelazni rok još službeno nije počeo, ali svaki dan radimo. Vidjet ćemo u nadolazećem periodu jer ima malo vremena. Stvari će se rješavati u toku, puno ovisi i o potencijalnim odlascima. Silvio Ilinković bi karijeru trebao nastaviti u Varaždinu, razgovaramo s Rukavinom, Sijarićem, Iankovom…

Vidjet ćemo i kakva je situacija sa Škorićem koji je bio ozlijeđen. Dogovorili smo dva igrača, ali dok se ne potpiše ugovor nije gotovo. Gruzijac Morchiladze je na liječničkom pregledu, Legbo je u fazi dobivanja vize, ali taj posao još nije finaliziran. Ima još nekoliko igrača s kojima razgovaramo, ali vidjet ćemo. U dogovoru s trenerom, nakon analize polusezone, znamo koje pozicije želimo pojačati neovisno o odlascima.

Prošle sezone nam je nekoliko igrača otišlo već kad su počele utakmice, puno toga će se još događati. Volio bi kada bi mogli dogovoriti sa svim igračima kojima ističu ugovori, razgovarat ćemo još sa svima”, objasnio je sportski direktor.