RIJEKA – DINAMO (OD 21 sat): Kovačević s Dinamom dolazi Đaloviću naplatiti sve dugove!

Nogometaši Rijeke i Dinama, hrvatski predstavnici u europskim kupovima ove jeseni na Rujevici igraju derbi utakmicu treće runde domaćeg nogometnog prvenstva. Dinamo ima šest bodova, dvije pobjede bez primljenog pogotka, dok Rijeka ima pobjedu i remi. Nogometaši Radmoira Đalovića su u Dublinu izborili play-off sraz protiv jakog grčkog PAOK-a. Modri odmorniji i svježiji dolaze u Rijeku sa željom da ime se revanširaju za prošlu sezonu u kojoj je Rijeka osvojila naslov, a Dinamo je bio drugi. Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Sportkluba.
17:12
Đalović bez kalkulacija: Evo s kojim snagama kreće u derbi
Iako je prvenstvo tek počelo, utakmica ima ogroman značaj – riječ je o prvom velikom derbiju sezone, a dodatnu draž donosi činjenica da su upravo Rijeka i Dinamo jedini hrvatski klubovi koji će i ove jeseni igrati u Europi.
Dinamo je već osigurao Europsku ligu, dok će Rijeka nakon dvomeča s PAOK-om saznati hoće li nastupati u Europskoj ili Konferencijskoj ligi. Za Riječane to znači da u derbi ulaze bez imperativa, ali s ogromnim motivom – dolazak Dinama na Kvarner uvijek je poseban događaj.
Trener Radomir Đalović najavio je da neće kalkulirati, unatoč sitnim ozljedama i umoru u svlačionici. Atmosfera na Rujevici, kao i važnost dvoboja, razlog su da Rijeka krene na Dinamo sa svim raspoloživim snagama.
17:10
Đalović uoči Dinama: Puno će se i nas pitati
Nakon pobjede protiv Shelbournea i osigurane europske jeseni na Rujevici, Rijeka će u domaćem prvenstvu tražiti pobjedu protiv Dinama, koji je značajno promijenio momčad u odnosu na prošlu sezonu i na otvaranju prvenstva ostvario dvije uvjerljive pobjede. Ovako je najavio dvoboj trener Radomir Đalović
17:08
Kovačević o derbiju na Rujevici
Modri su u prva dva kola svladali Osijek i Vukovar s ukupnom gol-razlikom 5:0, dok je Rijeka upisala pobjedu protiv Slaven Belupa i remi s Osijekom na Opus Areni.
Derbi je na konferenciji za medije najavio trener Dinama Mario Kovačević:
17:06
Što kažu kladionice?
Prema kladionicama, Dinamo ima više šanse pobijediti Rijeku. Ovo su koeficijenti:
Rijeka - 5.30
Neriješen rezultat - 3.50
Dinamo - 1.90
16:42
Tko sudi?
Glavni sudac utakmice bit će Patrik Kolarić (Čakovec). Linijski suci bit će Bojan Zobenica (Velika Gorica) i Ivan Janić (Ilok) VAR je Mario Zebec (Cestica)
