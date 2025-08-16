RIJEKA – DINAMO (OD 21 sat): Kovačević s Dinamom dolazi Đaloviću naplatiti sve dugove!

Iako je prvenstvo tek počelo, utakmica ima ogroman značaj – riječ je o prvom velikom derbiju sezone, a dodatnu draž donosi činjenica da su upravo Rijeka i Dinamo jedini hrvatski klubovi koji će i ove jeseni igrati u Europi.

Dinamo je već osigurao Europsku ligu, dok će Rijeka nakon dvomeča s PAOK-om saznati hoće li nastupati u Europskoj ili Konferencijskoj ligi. Za Riječane to znači da u derbi ulaze bez imperativa, ali s ogromnim motivom – dolazak Dinama na Kvarner uvijek je poseban događaj.

Trener Radomir Đalović najavio je da neće kalkulirati, unatoč sitnim ozljedama i umoru u svlačionici. Atmosfera na Rujevici, kao i važnost dvoboja, razlog su da Rijeka krene na Dinamo sa svim raspoloživim snagama.