Rendulić za SK: Za Mišića je sve osim crvenog bila nagrada, a jedan je klub posebno razočaranje sezone

Podijeli :

RHR-FOTO TK via Guliver

Vinkovčanin Krunoslav Rendulić otkako je na tržištu rada čekajući novi trenerski izazov i priliku, često gostuje na raznim medijima. Novinari rado žele čuti njegove kratke ali precizne komentare i analize učinka hrvatskih klubova. U 12.kolu SHNL-a nije bilo većih iznenađenja, ali zanimljivosti nije manjkalo.

Pa, za početak kratak rezime kola.

Dinamo mora biti više nego zadovoljan pobjedom nad Rijekom u kontekstu njihovih recentnih igara. Rijeka je izdominirala drugo poluvrijeme i bila blizu osvajanja barem boda. Hajduk je odigrao sukladno očekivanjima, u Koprivnici im nikada nije bilo lako, često su se tamo znali poskliznuti, pa nije ni ovaj put nije bila iznimka. Bijeli su bili bliže pobjedi, makar ni taj remi ne možemo nazvati podbačajem. Uostalom, Hajduk je i dalje prvi. Osijek je u teškoj situaciji, svaki bod im je sada važan u borbi za bijeg sa začelja. Vukovar je bio bliže pobjedi u Puli, pokazavši da je sve konkurentniji, ali remi je možda i najrealniji. I za kraj važna pobjeda Gorice nakon za izlazak iz rezultatske krize.

Hajdukova pobjednička serija stala je u Podravini, Farmaceuti su opet pronašli lijek za lidera.

Hajduk zadnje vrijeme igra dosta dobro, i sada su bili bliže pobjedi u Podravini. Dojam je nemjerljivo bolji u odnosu na lanjsku sezonu. Doduše, imali su otprilike isti broj bodova, bod gore, dolje, ali pod Gattusom su se prilično mučili.

Garcia je donio novi stil, novu filozofiju, Hajduk sada teži igri, nadigravanju, građenju pas igre od noge do noge i to im nakon nešto uvodnih problema ide sve bolje. Trebalo je malo vremena da se momčad navikne na tu promjenu. Nemaju razloga za nikakvu zabrinutost sada poslije ovog remija. Istina, zaustavljena je pobjednička serija ali smjer je očito dobar. Hajduk ima dobru situaciju, rezultati su dobri, nema više kritika o igri, osim toga Dinamo igra i Europu, trenutno su u jednoj krizi…

Na Poljudu se sve manje priča o Livaji, njegovom izostanku?

Hajduk je prošlih sezona bio previše ovisan o Livaji, sada to više nije tako. Kadar se proširio, a ja bih rekao da ga je Šego izuzetno dobro nadomjestio. Igra sve bolje, i šteta da dobru igru u Koprivnici nije začinio golom. Promašio je onaj zicer…Bila bi to nekakva kruna njegovih igara posljednja 3 kola. Treba mu kontinuitet. Hajduk sa Šegom igra puno agresivnije, s više inteziteta, presinga i to im je nova dimenzija. Ali, kada se vrati Livaja nakon ozljede, a to će biti brzo, bit će slatkih briga za trenera Garciju.

Što se događa na Maksimiru?

Dinamo je definitivno u jednom lošem momentumu, trokira zadnje vrijeme. Još od Malmoea se to događa, Osijek su dobili ali nisu odigrali dobro, protiv Vukovara je to bilo ispod svake razine, i apsolutno zasluženo su izgubili. I sada protiv Rijeke opet nisu bili dobri, ali su barem uzeli 3 boda. No, problemi time nisu riješeni dapače.

U Dinamu nije samo igra u krizi, kako Rendulić gleda na toliki izljev nervoze na terenu kod Modrih?

Takvo ponašanje nikome ne služi na čast, O.K. jesi u periodu kada ti ne ide, ali to ne smije biti razlog za toliku nervozu na terenu. Koliko god bilo teško moraš zadržati dostojanstvo. Dinamo ima kvalitetu, i vjerojatno će brzo izaći iz ove rupe, početi pobjeđivati s lakoćom, osvajati bodove.

Mišić? Ma sve je tu već rečeno, sve osim crvenog kartona za njega je bila nagrada.

Oštrica kritike sve je više uperena i prema treneru Mariju Kovačeviću.

Treneru Kovačeviću vjerujem nije lako, osjetio je to na svojoj koži kako je kod nas;kad dobijaš onda si čudo od trenera, onda izgubiš jednu, dvije, odigraš nešto lošije i već nemaš pojma. Treba ostat u balansu usprkos svemu, bit će još uspona i padova, puno je tu dobrih igrača, nova je momčad i treba u hodu sve to posložit. Svaki klub proživljava krizu, ona je sada u Dinamu, i najbolji lijek za izlazak je još više rada, vjere u ono što radiš.

Potrebno je očito poraditi i na psihološkom momentu, puno priče s igračima…Dinamo je velik klub i sigurno će oni naći izlaz iz ove situacije. Evo, Europa je prilika da zaliječe malo rane i nadam se da će Dinamo odigrati novu dobru europsku utakmicu i pobijediti jaku Celtu.

Za nama je 12 kola u HNL-u, prilično dobar uzorak za jednu analizu učinjenog?

Favoriti na vrhu su se izdvojili, Hajduk i Dinamo vode bitku za prvaka, ostali dosta zaostaju. Rijeka je loše krenula, sada se dižu ali veliki je bodovni zaostatak. Mene međutim raduju dva kluba, Belupo i Varaždin koji su odmah iza vodećeg dvojca. Farmaceuti i Varaždinci su zadržali kontinuitet dobrih igara iz lanjske sezone i to je jako dobra stvar za njih ali i naš nogomet, za ligu u cjelini. Igraju dobro, stabilno, bez velikih oscilacija.

Po Renduliću je jedan klub najveće razočaranje.

Osijek je za mene najveće razočaranje, ta kriza se nastavlja i ove sezone. Promijenili su u kratko vrijeme već trojicu trenera što dovoljno govori. Sopiću neće biti lako ali ima još dosta vremena i utakmica da Osijek izađe iz te situacije – završio je legendarni HNL-ovac svoj komentar za SK.