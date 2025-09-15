Rendulić za SK: Dinamo je bio potpuno bezidejan, nemoćan i spor za razliku od Hajduka

Podijeli :

Krunoslav Rendulić je za Sport Klub komentirao poraze Hajduka i Dinama. Dotaknuo se činjenice da su Gonzalo Garcia i Mario Kovačević prvi put izgubili u prvenstvu, derbija, niza Hajduka i Dinama bez pobjede te debija Victora Sancheza.

Kako ste vidjeli poraz Hajduka u Varaždinu?

“Prije svega, Hajduk i Dinamo su zasluženo izgubili. Hajduk je skupo platio loš ulaz u utakmicu jer je u prvih deset minuta primio dva gola. Kada uđeš sa minus dva, teško se vratiti iako je poslije toga bio dominantan u posjedu i puno više bio u završnici nego Varaždin. Međutim, bez konkretnih prilika.”

Gorica je prvi put u svojoj povijesti svladala Dinamo na Maksimiru i to je bilo veliko iznenađenje.

“Da, čestitke Gorici na prvom uspjehu nad Dinamom u Zagrebu koji je bio potpuno zaslužen. Dinamo je bio potpuno bezidejan, nemoćan i spor za razliku od Hajduka. S obzirom na prikazano, zaslužena pobjeda Gorice. Iako, treba reći da Dinamo ne briljira od početka sezone pa na neki način nije pretjerano veliko iznenađenje. Morala je doći utakmica u kojoj ćeš izgubiti.”

Garcia i Kovačević upisali su prve prvenstvene poraze, ali Garciji je ovo drugi poraz na klupi Hajduka jer je izgubio od Tirane u Europi.

“Porazi su sastavni dio. Prvi, ali ne i posljednji jer bit će toga još. Puno bodova je u igri, a ne bi bilo pametno donositi bilo kakve zaključke. Dinamo mora biti zabrinut zbog igre i prikazanog na terenu. Čini se da je Hajduk dobar u tome jer ima konstantu, iako je izgubio zbog objektivnih te subjektivnih okolnosti.”

Hajduk i Dinamo igraju derbi na Poljudu u koji ulaze izjednačeni, odnosno sa 13 osvojenih bodova. Onaj tko ostvari pozitivan rezultat bit će prvi.

“Jedni i drugi ulaze u lošem raspoloženju. Dinamo je prvi zbog gol-razlike, ali oboje se žele iskupiti za poraze. Poljud će biti pun i nadam se da ćemo uživati u nogometu.”

Protiv Varaždina i Gorice bio je drugi uzastopni prvenstveni dvoboj bez pobjede za jedne i druge. Kako to komentirate?

“Da, očito se dobro prate. Nekako mi se čini da bi derbi mogao završiti neriješeno. Bit će uspona i padova te puno izazova. Uz prvenstvo, Dinamo ima Europu i bit će zanimljivo.”

Ako Dinamo dobije, odlično bi najavio Fenerbahče na startu Europske lige i ujedno prekinuo mali negativan niz od dva susreta zaredom bez slavlja.

“Da, sigurno bi to djelovalo kao nekakav dodatan eliksir. Uvijek je dobro i slatko pobijediti u derbiju, a sa pobjedom imao bi sjajnu najavu.”

Sanchez je debitirao kao trener Rijeke. Premijeru je imao protiv Lokomotive i svoj mandat započeo sa remijem.

“Lokomotiva je bila bolja i blizu pobjedi, a Rijeka se prikazala u lošem svjetlu. Ništa se nije revolucionarno dogodilo što se pomaka tiče i nije realno za očekivati nakon deset dana od dolaska novog trenera.”

Kako vam se činio njegov debi?

“Nije me oduševio. Ništa se nije pomaknulo u boljem smjeru, ali tek je prva utakmica i on vjerojatno ne zna imena svih igrača. Treba dati prostora i vremena za konkretne zaključke.”