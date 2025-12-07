Rendulić za SK: Dinamo je bio bolji, a u Hajduku ne mogu biti zadovoljni

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Dinamo i Hajduk na Maksimiru su odigrali neriješeno 1:1 u sklopu 16. kola HNL-a.

Dinamo i Hajduk odigrali su neizvjestan, uzbudljiv te zanimljiv derbi. Splićani su bili blizu pobjedi, ali Zagrepčani su uspjeli izbjeći poraz. Analizu derbija, nastavak pozitivne rezultatske tradicije Hajduka u Zagrebu, golmana Silića, gostovanja jednih i drugih te Dinamov europski ispit je za Sport Klub prokomentirao Krunoslav Rendulić.

Komentar derbija na Maksimiru, koji je završio podjelom bodova?

“Na kraju priče jedni i drugi mogu biti zadovoljni te nezadovoljni. Dinamo je bio bolji. Pogotovo u drugom poluvremenu i pravo je čudo kako je prvi dio završio 0:0. Morao se spasiti i izvukao je bod, a Hajduk nije bio na razini prethodnih utakmica. Poveo je iz jedine prave akcije, koju je složio unutar 90 minuta. Nekako ostaje žal da nije dobio i da je primio gol u sudačkoj nadoknadi.”

Iako nije uspio pobijediti, Hajduk se donekle iskupio za poraz u prvom ovosezonskom derbiju.

“Da, slažem se. Prvu utakmicu je izgubio, ali ovu nije. Uzeo je bod tako da može biti zadovoljan, ali s druge strane ne može biti zadovoljan jer ove sezone nije slavio protiv Dinama i Rijeke.”

Očito je pronašao način kako igrati na Maksimiru s obzirom da nije izgubio dvije godine.

“Da, očito mu odgovara Maksimir u smislu kako dobiti ili odigrati neriješeno. Vjerujem da će nastaviti tako u idućim utakmicama sa Dinamom.”

Najbolji pojedinac derbija bio je Hajdukov vratar Toni Silić sa nekoliko odličnih obrana. Da njega nije bilo, Hajduk bi vjerojatno doživio drugi poraz od Dinama ove sezone.

“Da, Silić je bio na vrhunskoj razini. Dobio je priliku stjecajem okolnosti s obzirom da je Ivušić ozlijeđen. Objeručke je prihvatio i odlično iskoristio. Trenutačno je u jako dobrom trenutku i zbilja sve pohvale za njega.”

Do kraja jesenskog dijela sezone ostala su samo dva kola. Dinamo je i dalje vodeći te ima bod prednosti u odnosu na Hajduk tako da na zimsku pauzu može otići sa „naslovom“. Iako, oboje imaju dva teška gostovanja koja bi mogla biti ključna što se toga tiče.

“Da, obje momčadi imaju zahtjevne utakmice. Lokomotiva i Slaven Belupo su ozbiljni suparnici. Slaven zbilja igra odlično, a Lokomotiva igra bolje odnosno atraktivno i napadački za razliku od rezultata. Bit će neizvjesno.”

Nakon ovog derbija, Dinamo ima obvezu u Europi. U zadnjoj ovogodišnjoj utakmici dočekuje Real Betis i ima priliku ispraviti rezultatsku krizu, odnosno tri uzastopne utakmice bez pobjede te dva poraza zaredom u Europskoj ligi.

“Da, to je utakmica istine za Dinamo. Ako dobije, sigurno prolazi dalje. U slučaju da ipak ne, bit će izuzetno teško. Nadam se da će pozitivno riješiti u svoju korist i da će riješiti vizu za plasman.”