Rendulić objasnio zašto Hajduk čeka naslov 20 godina: ‘Odrekli su se najbolje formule’

Katarzyna Plewczynska Fotostyk via Guliver Image

Krunoslav Rendulić u igračkoj je karijeri skupio preko 350 nastupa u HNL-u što ga čini jednim od najdugovječnijih igrača u povijesti lige, a sada je prokomentirao zanimljiva zbivanja u ligi.

Osim što je HNL dobro upoznao kao igrač, vodio je Istru, Šibenik i Goricu te za tportal usporedio kvalitetu sadašnje i nekadašnje lige.

“Pa teško mi je sad… Sad se igra, čini mi se, brže, ali prije… Pogotovo onih ranih 90-ih, bilo je igrača u HNL-u s većom kvalitetom, koji su svi igrali jugoligu. Pogledaj tada ekipe Zagreba – braća Biškup, Joško Popović. Pa Osijek – Žitnjak, Špehar. Na koncu, svjetska bronca 1998. godine – pola ekipe došlo je iz HNL-a…”.

Prisjetio se i naslova do kojeg je Hajduk stigao slavljem 4:2 protiv Varaždina u gostima te objasnio što smatra da je uzrok ‘suše’ koja je uslijedila.

“Pun stadion u Varaždinu, svi u bijelom. Znaš kako je to kada si prvi u Splitu. U polusezoni su se bodovi prepolavljali. Sjećam se utakmice na Poljudu protiv Dinama, dobili smo 3:1 za Uskrs. Ta utakmica bila je ključ. Odigrali smo kao u transu. Poklopilo se tako, a taj gol Bubala, to da je zabio Messi ili Ronaldo – i dalje bi se vrtjelo. Musa je isto zabio strašan gol. Lijepe uspomene.

Teško je objasniti dugu sušu. U tih 20 godina Hajduk se možda previše fokusirao na druge stvari, umjesto na samog sebe. Vrati se sad na te godine. Igrali su mahom domaći plus igrači iz ostatka Hrvatske i regije. U mojoj generaciji bili su manje-više svi domaći, da sad ne nabrajam. To je taj obrazac koji treba slijediti. Očito je to najbolja formula”, rekao je Rendulić pa dodatno pojasnio:

“Činjenica je da je Hajduk najbolje rezultate ostvarivao s igračima iz svog bazena. Jasno mi je da su se vremena promijenila, djece je sve manje, ali onda kupiš dodanu vrijednost. Ne kupiš samo da kupuješ. Sada je fora kupovanje, pa se kupuje sve i svašta. Nije to problem samo Hajduka. Možeš nabrojiti na prste jedne ruke strance koji su ostavili traga.”