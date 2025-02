Rendulić direktan: ‘Dinamo ima najboljeg stopera, a uporno gura Mmaeea’

Podijeli :

Hrvatski nogometni stručnjak Krunoslav Rendulić dao je svoje viđenje o proteklom 23. kolu HNL-a.

Rendulić se vratio iz Azerbajdžana gdje je vodio Sabah. Komentirao je borbu za vrh HNL-a, Rijeka je tu vodeća s bodom više od Hajduka i sedam više od Dinama.

“Rijeka u ovom trenutku izgleda najbolje, najkompaktnije. Sedam bodova je i puno i malo, ali su psihološki narasli u odnosu na Dinamo. Imaju i gol razliku, međusobno su bolji, Dinamo bi trebao dobiti 5:0, to je zapravo bod viška. Hajduk je odigrao najbolju utakmicu ovog proljeća, zasluženo pobijedio Osijek. U sve tri preostale utakmice, mislim da su akteri ponešto ostali dužni”, rekao je Rendulić u HRT-ovom Stadionu.

Analizirao je pobjedu Hajduka 4:0 protiv Osijeka na Poljudu.

“Jedna i druga momčad su ušle u utakmicu u lošem raspoloženju, imali su jedni i drugi imperativ rezultata. Osijek je tjedan pred utakmicu imao i unutarnjih problema, Coppitelli je odstranio dva igrača, to je rezultat nervoze u klubu. Gattusov potez koji je odlučio utakmicu jest da je priključio dva vezna igrača Pukštasu. U blitzkriegu je riješio utakmicu, potom kontrolirao utakmicu te uspio i odmoriti neke igrače.”

A onda i pobjedu Rijeke protiv Dinama na Rujevici (4:0).

“Izvrsno pripremljena utakmica od strane Đalovića i stožera. Kvalitetni, čvrsti, kompaktni, agresivni. Dinamo sve to nije bio, nisu se nikako uspijevali snaći. Imali su “lažni posjed”, no svi su napadi išli previše u širinu, bilo je krivih odluka. Sve u svemu, jako loše izdanje Dinama. Defenzivno je Dinamo bio čak i užasan. Netko će tražiti alibi u crvenom kartonu Kange, ali treba biti pošten, dobili bi, možda ne toliko uvjerljivo i da toga nije bilo.”

Baturina je rekao da je Dinamo i dalje najbolja momčad HNL-a.

“Očekivano je da će Baturina reći da su najbolja momčad, no to ovoga proljeća ne izgleda tako. I one utakmice koje su dobivali nije bilo briljantno. Apsurdno je da je Dinamo najbolju utakmicu odigrao u gostima protiv Osijeka, a to su izgubili. Sve dobivaju na individualnu kvalitetu. To je sve premalo od Dinama, a u ovoj im se utakmici sve posložilo. Izbor igrača mi je upitan. Ristovski i Gabriel, desni bekovi, sjede na klupi i imate nominalno najboljeg stopera Theophilea, a vi uporno gurate Mmaea. Belcar također je došao jučer, nisam siguran da zna sva imena suigrača”, rekao je Rendulić.

Dinamo ima samo jednu pobjedu, pet osvojenih bodova.

“To je otprilike ta razlika koja je na tablici. Dinamo zaista u osam utakmica je uzeo samo pet bodova, šest pogodaka i 14 primljenih. Ne znam kada je Dinamo otkako je HNL-a ovako izgledao, možda u onoj Ligi za ostanak.”

Pohvalio je Duju Čopa.

“Dokaz je da su godine samo broj. Čop je taj igrač koji je Rijeci trebao, on je gol igrač, odličan je i u pritisku na vratara, terorizira ih. Zabio je 86 golova, prestići će evo Nina Bulu. To je bio jako potez čelnika Rijeke. Da ne kritiziramo samo da prodaju, evo i kupuju.”