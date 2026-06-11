Rebić odlazi iz Hajduka nakon samo jedne sezone?

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Luka Kolanovic via Guliver

Ante Rebić će nakon samo jedne sezone napustiti Poljud.

Kako doznaje tportal, Rebiću je po isteku ugovora ponuđen novi ugovor, ali do dogovora nije došlo. Što je točno razlog toga da Rebić nije prihvatio ponudu s Poljuda, za sada nije poznato.

Za Hajduk je ove sezone upisao 30 nastupa u kojima je zabio sedam golova i sedam asistencija.

Podsjetimo, Rebić je u ljeto 2025. stigao na Poljud iz Leccea. Sa Splićanima je potpisao jednogodišnji ugovor s opcijom produljenja, ali do nje očito nije došlo. Još nije poznato gdje bi nekadašnji Vatreni mogao nastaviti karijeru.