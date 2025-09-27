Rebić nakon pobjede: ‘Na onakav ubačaj Livaje nije bilo teško reagirati’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Ante Rebić bio je jedan od junaka Hajduka u pobjedi nad Lokomotivom od 2:0. Napadač Bijelih dao je gol za 1:0 koji mu je bio i prvijenac za splitski klub. Upravo je Hajdukova "devetka" dala izjavu nakon susreta.

“Sretan sam što sam zabio prvi gol za Hajduk, još na strani na kojoj je Torcida. Lijep je osjećaj, a još je bolje da smo pobijedili. Izvukli smo se iz teškog tjedna koji je iznad nas, imali smo jako malo vremena za pripremiti se. Jako fizički teška utakmica je bila, ali drago mi je što smo je priveli kraju na najbolji način.”

Kakav je osjećaj bio dati gol nakon dugo vremena?

“Je, ali cijelu karijeru govorim da nisam golgeter, nego da mi je cilj pomoći ekipi. Golovi su mi manje bitni, važnije mi je da gazimo kao ekipa.”

Hajduk je zaigrao u formaciji s trojicom nazad. Kako je to vama bilo?

“Odlučili smo ovu utakmicu promijeniti taktiku. Puki i ja smo bili iza Livaje, to je djelovalo dosta dobro. Na onakav ubačaj Livaje nije bilo teško reagirati.”

Kako se vi fizički osjećate?

“Umoran sam. Nakon Koprivnice i putovanjem busom nazad imali smo jako malo vremena oporaviti se. Sada ćemo imati više vremena pripremiti se za sljedeću utakmicu protiv Vukovara.”

Pobjeda za mir, došli ste na 16 bodova nakon tri utakmice u kojima Hajduk nije pobijedio?

“Da. Prvenstvo je maraton, bit će uspona i padova, to smo svi prošli u karijerama. Bitno je da ostanemo fokusirani i idemo korak po korak.”

Dosta igrača je stiglo kasno. Kada gledaš na njih, ali i sebe, koliko ima rezerve u vama?

“Ima, možemo samo biti bolji. Tek se upoznajemo, dug je proces pred nama, zaključio je Rebić.