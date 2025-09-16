Rasprodane su sve ulaznice za najveći hrvatski derbi na Poljudu

Čitatelj SK

Ove subote od 17 sati na rasporedu je najveći derbi hrvatskog nogometa, onaj između Hajduka i Dinama.

Sve ulaznice koje su se našle u prodaji za derbi Hajduk – Dinamo su rasprodane.

Na Hajdukovoj službenoj stranici, na linku na kojem se inače kupuju ulaznice, stoji da “za odabrani događaj više nema raspoloživih mjesta u online prodaji” što znači da su sve ulaznice rasprodane.

U prodaji je bilo oko 13 tisuća ulaznica, jer Hajduk ima oko 19 tisuća sezonskih pretplatnika koji su još u lipnju i srpnju kupnjom pretplata osigurali svoje mjesto na svim utakmicama HNL-a i Kupa.

Za navijače Dinama namijenjeno je 1700 ulaznica.

