Rakitić poslao znakovitu poruku iz sjedišta UEFA-e

Nogomet 16. lis 202512:34 0 komentara
Screenshot / Instagram @ivanrakitic

Ivan Rakitić ovog je ljeta završio igračku karijeru te preuzeo dužnost tehničkog direktora Hajduka.

Za vrijeme reprezentativne stanke otputovao je u Švicarsku. Tamo je u sjedištu UEFA-e u Nyonu, gdje je radio u sklopu UEFA-inog projekta koji se zove MIP, programu za uspješnu transformaciju igrača nakon završetka karijere kako bi se što bolje snašli u novim poslovima.

U Nyonu se fotografirao pokraj trofeja Europa lige, kojeg je sa Sevillom osvojio dva puta te poručio “Idemo po još više”.


