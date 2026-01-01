Rakitić: Nisam se rodio, ali ću umrijeti kao hajdukovac. Klub ima nešto posebno

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Među brojnim hajdukovcima koji su govorili za HDTV u novogodišnjoj emisiji bio je i Ivan Rakitić.

Sadašnji tehnički direktor kluba s Poljuda govorio je o svojoj karijeri, ali i sadašnjoj formi Hajduka.

“Svima se zahvaljujem na povjerenju. Nemam ja njima što govoriti, oni puno bolje od mene znaju što je Hajduk. Ja se nisam rodio kao hajdukovac, ali ću umrijeti kao hajdukovac, to je činjenica. Naš klub ima nešto posebno; kad ovdje dođeš, tu i ostaneš.

Nadam se da svi ti članovi vide koliko mi ovdje radimo i koliko se trudimo; ne samo igrači, nego i mi u uredima. Svi smo tu zajedno, svi živimo za naš Hajduk i nadam se da ćemo imati još više članova”, rekao je osvrnuvši se na činjenicu da je klub 2025. godinu završio sa 125 tisuća članova.