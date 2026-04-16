Rakitić: Moderni stadion je nužnost, sada igrače privlačimo morem i otocima

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Proslavljeni hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić istaknuo je kako je došlo vrijeme da Hajduk dobije novi, suvremeni stadion jer postojeća infrastruktura više ne zadovoljava ambicije kluba za iskorak prema europskoj razini nogometa. U razgovoru s Mirtom Šurjak za HRT, s Poljuda je uputio jasan apel o potrebi ulaganja u budućnost kluba.

Rakitić je naglasio da, iako Poljud ima veliku važnost, klub mora razmišljati unaprijed kako bi mogao pratiti razvoj europskog nogometa.

“Znamo koliko nam je bitan Poljud, ali moramo biti iskreni i reći da je došlo vrijeme da napravimo iskorak, da se približimo pravom europskom nogometu. Zato nam treba novi stadion i prava infrastruktura za naše buduće generacije”, rekao je Rakitić.

Osvrnuo se i na najave da bi izgradnja novog stadiona na Brodarici mogla potrajati više od deset godina zbog imovinsko-pravnih pitanja, pritom upozorivši da klub ne može čekati toliko dugo.

“Ne smijemo dozvoliti da to toliko dugo traje. Rekao bih da nemamo ni pet godina, vrijeme je da to pokrenemo. Vrijeme je da Hajduk dobije stadion po standardu, i to zbog ljubavi koju imamo prema klubu. Moramo napraviti taj iskorak i to nije luksuz”, naglasio je bivši igrač Barcelone i Seville.

Dodao je kako vjeruje da bi novi stadion imao važnu ulogu ne samo za klub, nego i za širu zajednicu.

“Moramo shvatiti da je to doslovno iskorak za cijeli klub, za Dalmaciju i za Hrvatsku. Treba nam novi stadion kako bi se naša buduća generacija mogla pripremiti na pravi način”, rekao je.

Rakitić je također ukazao na veliku razliku između Hajduka i brojnih inozemnih klubova kada je riječ o uvjetima i infrastrukturi.

“Kada razgovaramo s direktorima i predsjednicima drugih klubova, kada uspoređujemo što mi možemo pružiti, a što klubovi vani imaju, ta je razlika danas prevelika. To je činjenica s kojom se moramo pomiriti i koju moramo što prije promijeniti”, kazao je.