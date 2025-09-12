Rakitić izdvojio najdražu razmjenu dresova: ‘On je poseban, kao lav’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Ivan Rakitić završio je bogatu igračku karijeru u dresu Hajduka, a na Poljudu je ostao u ulozi tehničkog direktora.

Nekadašnji hrvatski reprezentativac za CBS Sports je govorio o karijeri i posebno istaknuo najdražu razmjenu dresova.

“Najdraža zamjena dresova bila mi je sa Zlatanom Ibrahimovićem kada sam igrao protiv njega u Ligi prvaka s Barcelonom.”

Istaknuo je i što mu u karijeri nedostaje:

“Uvijek govorim svim prijateljima kako sam zahvalan na svojoj karijeri, ali mi nedostaju dvije stvari. Prva je igranje u Serie A, a druga, želio sam igrati sa Zlatanom“, rekao je pa objasnio što smatra posebnim kod Ibrahimovića:

“Mislim da je on nešto posebno za nas igrače. Način kako ide naprijed, kao lav, kako sebe smatra najboljim… Mislim da se možeš poboljšati u puno stvari samo da si uz njega dan za danom. To je razlog zašto tako jako volim Zlatana i njegov dres ima posebno mjesto u mojoj kolekciji.”