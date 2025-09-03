Rakitić širi španjolsku koloniju u Hajduku? ‘Dogovor je sklopljen, igrač je pristao smanjiti ugovor’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk po svemu sudeći još nije zaključio sve transfere ovog ljeta. Prema pisanju talijanskog novinara Mattea Moretta splitski je klub dogovorio još jedno pojačanje iz Španjolske.

Iker Almena navodno je igrač kojeg na oku ima Ivan Rakitić u ime Hajduka, tako barem ističe Matteo Moretto, koji je između ostalog bio najavio i transfere Huga Guillamona i Edgara Gonzaleza na Poljud.

“U posljednjih nekoliko sati, Hajduk je krenuo po Almenu i uvjerio ga u dolazak, postigli su dogovor. Sjajan posao Ivana Rakitića koji je zadobio igračev pristanak. Almena je pristao na smanjenje ugovor i ne dvoji u svoj izbor”, objavio je Moretto.

En las últimas horas, el Hajduk Split ha entrado a por Almena y ha convencido al chico de que ya tiene un acuerdo económico con el club croata. Gran trabajo de Ivan Rakitić que consiguió el sí del jugador. Almena aceptó reducirse el sueldo y no tuvo dudas sobre la elección. https://t.co/tEPbOXTWng — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 3, 2025

Almeni je 21 godina i igra na poziciji desnog krila, a trenutno je član saudijskog Al-Qadiasha koji ga je prošle godine Gironi platio pet milijuna eura. Međutim, u 17 nastupa za novi klub Almena se nije iskazao. Upisao je tek jednu asistenciju, bez pogotka.

Za Almenu su, ističe Moretto, bili zainteresirani još Olympiacos, Sturm Graz i Young Boys, no čini se kako je upravo Rakitić prevagnuo na Hajdukovu stranu.

Radi li se o posudbi ili pak o trajnom transferu, još nije poznato, no ono što se zna jest da Almenu ugovor sa Saudijcima veže do 2028. godine, a igrač je po Transfermarktu vrijedan 1.3 milijuna eura. Prethodno je u dresu Girone odigrao tri utakmice.