Radotić: Obavio sam razgovor s predsjednikom, ne znam ostajem li u Osijeku

Nogomet 22. svi 2026
NK Osijek

Osijek je u posljednjem kolu SuperSport HNL-a s 2:0 bio bolji od Slaven Belupa te je tako pobjedom okončao tmurnu sezonu u domaćem prvenstvu. Ostanak su izborili pod vodstvom Tomislava Radotića koji je nakon utakmice dao i svoj komentar.

“Tko je prošao kroz ovakve situacije, zna koliko je zahtjevno igrati i završiti sezonu. Netko je dao više, netko manje, ali nitko nije mogao biti imun. Završilo se na najbolji mogući način, a jesmo li nešto naučili, vidjet ćemo”, izjavio je Radotić pa dodao:

“Stvaraju se neki temelji za budućnost. Bila je ovo lijepa utakmica za kraj, stvorili smo puno prilika, odigrali bez primljenog gola i afirmirali velik broj mladih igrača. Ovome treba težiti i veliki je plus što smo uspjeli isprofilirati mlade unatoč ovakvoj sezoni. Ne mogu ne spomenuti Bubanju, koji sutra ide u drugi klub, ali od pristupa do ponašanja, kapa dolje.”

O svom ostanku na klupi još uvijek nema konačne odluke. “Najiskrenije, ne znam. U petak sam obavio razgovor s predsjednicom, a kako će to završiti, ne znam. Puno toga se događalo, u meni su se miješale emocije. Najvažnije je da Osijek, počevši od iduće sezone, ide zdravim koracima. Bio ja ili netko drugi na klupi, nadam se da se ova sezona više neće ponoviti”, rekao je Radotić.

