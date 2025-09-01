Radomir Đalović više nije trener Rijeke

Podijeli :

LukaxKolanovic via Guliver

Radomir Đalović je dobio otkaz u Rijeci.

Radomir Đalović razriješen je dužnosti glavnog trenera HNK Rijeka, službeno je priopćio klub.

Nekadašnji napadač Bijelih, potom pomoćni trener, a od početka prošle sezone i prvi čovjek stručnog stožera, zaključio je svoju epizodu na klupi riječkog prvoligaša nakon 52 utakmice u nešto više od godinu dana.

U tom je razdoblju Rijeka po drugi put u klupskoj povijesti osvojila naslov prvaka, kojem je dodala i trofej pobjednika SuperSport Hrvatskog kupa, te osigurala plasman u skupine Konferencijske lige.

Kao glavni trener Rijeke, Đalović je momčad vodio u 52 susreta, ostvarivši 23 pobjede, 15 remija i 14 poraza.

Novi trener Rijeke trebao bi biti Victor Sanchez, 49-godišnji Španjolac, donedavni trener ljubljanske Olimpije.