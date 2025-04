Računica za SK: Hajduk igra najlošiji nogomet

Podijeli :

Dean Računica, bivši igrač Hajduka o završnici HNL-a i subotnjem derbiju na Poljudu.

Devedesetih godina Dean Računica bio je jedan od onih igrača koji su oduševljavali publiku. Šibenčanin fine, ali ubojite ljevice, fantasista koji je odrastao na šibenskom asfaltu, formalno nogometno obrazovanje stjecao na Šubićevcu gdje je krajem 80-ih, i početkom 90-ih bio važna figura Šibenčana u začetcima samostalne hrvatske lige. Najveći dio svoje karijere proveo je na Poljudu, u dresu Bijelih osvojio je tri naslova prvaka, i tri Kupa. Okušao se u trenerskim vodama, najveći doseg bio je mandat na Šubićevcu prije dvije sezone. Godinama je pak u stožeru Slavena Bilića, s kojim je surađivao na brojnim destinacijama, a posljednji angažman imali su u Saudijskoj Arabiji. Računica koji dugo živi u Splitu naravno pozorno prati HNL, i kako sam kaže, ni on nije očekivao ovako ludu, napetu, nadasve izjednačenu sezonu.

“Nisam očekivao ovako nešto, niti u ludilu. Ispada da naši najbolji klubovi igraju na „ko manje… Neću ulaziti u pitanje kvalitete lige, igrača koji igraju u našoj ligi, to ću ostaviti stručnjacima, analitičarima čiji je to posao. Ono što je činjenica da ima puno iznenađenja, iz kola u kolo se događaju neočekivani rezultati, i stvarno je sigurno samo jedno, da se još ništa ne zna, i da nije ništa sigurno”, rekao je Računica za Sport Klub.

Vodeće ekipe nikada nisu ovako oscilirale, kako to tumačiš?

“Istina je, ni Dinamo, Rijeka i Hajduk ne igraju dobro, štoviše puno loših utakmica su odigrali. Dinamo je odigrao odličnu jesen u Ligi Prvaka, gdje su do zadnjeg kola bili u igri za prolazak u nokaut fazu. To im je sigurno odnosilo energiju ali i fokus sa domaće lige. Nije isto igrati LP i HNL. Osim toga imali su i problema s ozljedama glavnih igrača, pa česte trenerske promjene, previranja u vodstvu kluba. Sve se to odrazilo na njihove igre u prvenstvu. Ali, unatoč tome nisam očekivao da će doći u veliki zaostatak od 7-8 bodova, za Hajdukom i Rijekom.”

Kao hajdukovcu Računici sigurno teško pada mučenje Bijelih, ali Gatttusova momčad blizu je titule?

“Da se ne ponavljam, to je već rečeno tisuću puta, Hajduku je u ovom trenutku najvažnije da je još tu gdje je, na diobi prvog mjesta, i dobro je da sam najviše odlučuje o svojoj sudbini po pitanju titule. Dolaze mu Dinamo i Rijeka na Poljud, s osvojena četiri boda u tim derbijima, s remijem protiv Dinama i pobjedom nad Rijekom, i s pobjedama u ostalim utakmicama Hajduku nitko ne bi oduzeo titulu. To su kombinacije, ali činjenica je da od sve tri ekipe koje se bore za naslov Hajduk igra najlošiji nogomet.”

Zašto Hajduk igra loše, zbog taktike trenera Gattusa, (ne)kvalitete igračkog kadra, pritiska…?

“Teško mi je to reći, nisam neki veliki sudac da to mogu reći. Činjenica je da je Hajduk izgledao najbolje u derbijima, i na Maksimiru oba puta, na Poljudu, izuzev utakmice na Rujevici. Problem Hajduka su bile tzv. male utakmice, u kojima se trebao nametnuti kroz posjed, gdje nije bilo dovoljno kreacije, napadačke igre… Momčad zbog toga trpi, zbog čega je tomu tako, ne bih želio ulaziti.”

Osim Livaje i Rakitića u redovima Hajduka očito nema plemenitih igrača, kakav je bio Računica?

“Mogu samo reći da sigurno ima igrača u ovom kadru koji nisu kvaliteta za Hajduk…”

Rijeka je dobar dio sezone oduševljavala sve, ali kod njih se čini se opet javlja sindrom straha od osvajanja titule?

“Rijeka je igrala najbolje dobar dio sezone, ali kada trebaju staviti „šapu“ na trofej, onda nastane zastoj. Istina, i dalje su prvi, u finalu su Kupa, sve je još otvoreno za njih, ali problem i kod Rijeke i Hajduka je taj da nemaju puno igrača koji znaju kako se osvajaju trofeji. Vjerojatno se zato Dinamo i približio na samo bod zaostatka. Rijetki su igrači u Rijeci i Hajduku osvajali prvenstva, i koliko god se mislilo da to nema utjecaja, rekao bih da ima, i to poprilično. Kada dođe stani-pani, onda se vidi ko je prava „faca“, uz naravno kvalitetu koja je najvažnija stvar.”

Livaja je ta „faca“ ali očito pre usamljen u Hajduku?

“O Livaji je već potrošeno toliko tinte, čovjek nosi Hajduk već 3,5 godine. Ja bih stavio ono Hajduk = Livaja! I kada on malo padne, ne napravi neku čaroliju, Hajduk pati. Je li to iz frustracije neke, ili zbog suparničkih taktika da posebno čuvaju Livaju ne znam. I kada Livaja nije pravi, Hajduk je u još većim problemima.”

Možda se sve promjeni u subotnjem derbiju na Poljudu u kojem će po mnogima pobjednik napola biti prvak?

“Nemam pojma kako prognozirati tu utakmicu, ulog je toliko velik, i očekujem iskreno jednu opreznu, neću reći ružnu utakmicu, ali neće se tu umirati u ljepoti. Očekujem rastrganu, nervoznu utakmicu, ali po meni ne treba tu previše kalkulirati jer se to može obiti o glavu. Slažem se da tko god pobjedi u derbiju će staviti „šapu“ na naslov. Atmosfera će biti paklena, ali navijači Hajduka moraju biti strpljivi. Nitko tu neće srljati po meni, remi ostavlja i jedne i druge u igri, posebice Hajduka ako će dobiti sve 3 utakmice do kraja.”

Bijeli možda imaju neku psihološku prednost jer su u 3 prethodna derbija uspješniji, Dinamo ih nije uspio pobijediti?

“Mislim da Hajduku to neće biti neka prednost, a niti Dinamu neka otežavajuća okolnost. Ovo je sada jedna druga, posebna utakmica koja ima ogromnu važnost. Dinamo se podigao, iskoristio kikseve Rijeke i Hajduka, i sigurno da će im Poljud biti jedna od posljednjih, ako ne i zadnja prilika za titulu. Sa druge strane Poljud će biti velika prednost za Splićane, ali forma Hajduka u zadnjih mjesec dana je problematična, osvojena su samo 2 boda u zadnje 4 utakmice.”

Mnogi kažu da Dinamo bez Petkovića ali i pravog Ademija nije ista momčad?

“Istina je da su Petković i Ademi bile najvažnije Dinamove karike zadnjih godina, ali Petkovića nije bilo veći dio sezone, ovo što je odigrao po par minuta zadnje vrijeme ne znači ništa, i rekao bih da se oni polako navikavaju na to da će igrati i ubuduće bez njega. Vjerojatno ga neće biti iduće sezone na Maksimiru pretpostavljam. Ademi je dosta izbivao zbog ozljede. I da zaigra Petković u subotu mislim da neće to biti nešto presudno u konačnici. Ima Dinamo ofenzivni kadar koji može napraviti problema, Pjaca, Sučić, Stojković…”

Za kraj smo pitali Računicu kakvi su mu planovi, ostaje li vezan uz Slavena Bilića kojem je bio u stožeru Vatrenih 2008. za akciju Euro kao skaut?

“Trenutno odmaram, pratim nogomet iz pozicije gledatelja. Čekamo neku novu priliku, ima Slaven dosta ponuda ali sve je odbio, i njemu je trebalo malo predaha. Vjerojatno će na ljeto biti nešto konkretnije. Ali, znate kako je s trenerima, jedan poziv, torba je uvijek spremna…”

Spreman je i Dejo, kako ga zovu prijatelji.