‘Puno igrača Dinama ima ovaj problem, ali Baturina ne’

xxJosipxBandicx via Guliver

Dinamo i Hajduk odigrali su 2:2 na Maksimiru u derbiju 24. kola SHNL-a.

Derbi je u HRT-ovoj emisiji Stadion komentirao i Dražen Besek, bivši trener Slaven Belupa, Varteksa, Zagreba i Osijeka.

“Očekivanja su uvijek ta koja donose razočaranja. Za Dinamo je bilo najavljeno da je ovo utakmica odluke, no nije tako, ima još bodova. Dinamo se mora dovesti na normalne postavke. Tu su i ozlijeđeni igrači, još se nešto može popraviti.

No, pitat će se nešto i Rijeku i Hajduk. Zadovoljniji su Splićani svakako. Taj gol na kraju je donio razočaranje, vidjeli smo kod izlaska Stojkovića smiješak na Cannavarovom licu, a utakmica nije još bila gotova”, rekao je Besek o situaciji iz 89. minute te komentirao ima li Dinamo i dalje šanse za naslov:

“Ljude u Dinamu sigurno boli glava, nije to jednostavno. Dinamo je to naučio stizati, kako će to sada, uz sve probleme, a trenutno je najveći problem podići ekipu i probuditi inat i drskost, da se od jutra počnu ponašati na drugačiji način.

Dinamo ima ogroman problem, a to je da spusti ego igrača. Baturina s tim nema problem, vidjeli smo kako je lijepo prokomentirao utakmicu, ali puno igrača ima ego koji moraju podrediti klubu i rezultatu.

Veliko je pitanje može li se to u ovom trenutku napraviti. Jedno su najave, ali imaš teren i ako ne napraviš to kroz teren, sve pada u vodu. To će biti najveći izazov, hoće li kroz razgovore i postupke riješiti te probleme, to je možda važnije od samih treninga”, zaključio je.