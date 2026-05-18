Pukštasov otac: Igrajući u Hrvatskoj, sigurno neće ući u reprezentaciju SAD-a. Hajduk je privremena stanica

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Manje od mjesec dana je do Svjetskog prvenstva u nogometu, a tamo sigurno neće igrati Rokas Pukštas koji nije pozvan u reprezentaciju SAD-a.

Za litavski LRT njegov otac Mindaugas Pukštas govorio je o reprezentaciji, ali i Hajduku.

”Volio bih da Rokas igra za Litvu, ali on je odlučio pokušati predstavljati SAD. Više puta smo razgovarali. Moje je mišljenje da bi, igrajući za Litvu, imao više prilika u Europi. Reprezentacija možda nije jaka, ali postupno jača. Budući da igraju kvalifikacije za velika natjecanja, i sam Rokas bi mogao steći više iskustva.

Iskreno govoreći, igrajući u Hrvatskoj, sigurno neće ući u reprezentaciju SAD-a. Mora prijeći u jaču ligu. Prošle sezone bilo je nesporazuma s trenerom Hajduka Gennarom Gattusom pa je Rokas manje igrao. Tako je ispalo da je na neki način tu godinu izgubio,”

Otkrio je i koje su ambicije njegovog sina.

“Prošle godine, kad je Rokas malo igrao, rekao je da mu je to bila najbolja sezona jer je mogao više trenirati. Gleda naprijed i ne živi u prošlosti. Hajduk mu je samo privremena stanica. Najvažniji mu je vlastiti napredak. Želi doći do reprezentacije SAD-a. Osjeća da se neki njegovi prijatelji iz mlađih selekcija probijaju, pa i on želi dokazati isto. Ne gleda previše prema Litvi. Naša se mišljenja možda razilaze, ali tako je kako je. Rokas je snažna osoba i zna što želi. Teško ga je uvjeriti.”