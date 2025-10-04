Pukštas: ‘Naša momčadska energija mora biti bolja, danas je bila loša’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je u 9. kolu SuperSport HNL-a upisao minimalnu pobjedu protiv Vukovara rezultatom 0:1. Jedini pogodak na utakmici postigao je Rokas Pukštas u 77. minuti. Domaćin je od 25. minute igrao s igračem manje nakon što je Vito Čaić zaradio izravan crveni karton. Splićani su na ovom susretu bili bez ozlijeđenog kapetana Marka Livaje, a ulogu centralnog napadača preuzeo je Ante Rebić.

Nakon utakmice, strijelac odlučujućeg pogotka, Rokas Pukštas, dao je svoj komentar na igru momčadi.

“Imali smo lošu energiju kao momčad. Mora biti bolja. Pokazali smo strast, riješili smo posao. Tri boda su najvažnija, ali još na čemu raditi. Gol? Radio sam na tome da stvorim prostor za sebe i uspio sam. Bravo i za moje suigrače koji su mi omogućili kretnjama da dođem u dobru poziciju.”

Pukštas je istaknuo kako pred Hajdukom nije jednostavan raspored, ali vjeruje u napredak ekipe:

“Za nas će biti izazov igrati pet gostujućih utakmica zaredom. Igrao sam dobro, suigrači me guraju u prave pozicije, ali mogu biti i bolji na lopti, kreirati više šansi.”